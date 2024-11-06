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Sakaryaspor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı karşılaşmaya yönelik antrenmanlarına Rüstemler Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal önderliğindeki idmanda ısınma, ön alan baskısı ve duran top çalışmaları yapıldı. Sakarya Kadın Futbol Kulübü de takıma destek için tesislerde hazır bulundu.

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Marmara derbisinde 40. karşılaşmasını yapacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Ayrıca, Sakarya Kadın Futbol Kulübü yöneticileri ve oyuncuları da yeşil-siyahlı takıma destek vermek için tesislere gelerek zorlu Kocaelispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Yeşil-siyahlılar, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Kocaelisporla Yeni Atatürk Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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