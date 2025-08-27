Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürerek Josip Vukovic ile anlaşma sağladı.
Sakaryaspor, Josip Vukovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar,, Josip Vukovic'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor