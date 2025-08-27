Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürerek Josip Vukovic ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor, Josip Vukovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar,, Josip Vukovic'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.