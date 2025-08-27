Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, Josip Vukovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar,, Josip Vukovic'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA