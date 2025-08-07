Sakaryaspor, İki Yeni Oyuncu ile Güçlendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 34 yaşındaki stoper Salih Dursun ve 22 yaşındaki forvet oyuncusu Umechı Akuazaoku'yu kadrosuna kattı. İki oyuncu için ortak bir imza töreni gerçekleştirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile anlaşmaya varmıştır. Kendilerine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor