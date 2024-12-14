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Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Fernando ve Mendy Mamadou'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup eti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Marcos Silva'nın uzun pasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Thuram'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

36. dakikada Bülent Uzun'un sol kanattan ortasında arka direkte Mendy Mamadou topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Erkan Akbulut, Serdar Soydan

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Muhammed Himmet Ertürk dk. 80), Aabid Rayane (Alparslan Demir dk. 90+3), Mustafa Pektemek (Saint Louis dk. 83), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Ennur Totre, Mendy Mamadou (Volkan Eğri dk. 90+3), Etienne Simon

Yedekler: İsmail Çipe, Yusuf Aklan, Emre Demir, Özgür Çoban, Engin Can Aksoy, Ali Uğurhan Uğurlu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Iğdır FK: Alp Arda, Alim Öztürk (Kosta Aleksic dk. 66), Hasan Hatipoğlu, Regattin, Ahmet Emin Engin, Caner Cavlun (Mert Çölgeçen dk. 75), Thuram, Burak Altıparmak (Halil İbrahim Sönmez dk. 75), Dean Lico ( Valentin Eysseric dk. 61), Burak Bekaroğlu (Guima dk. 61), Marcos Silva

Yedekler: Onur Alp Sarman, Alperen Selvi, Burak Çoban, Noel Niemann, Berkan Mahmut Keskin

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Thuram (dk. 18) (Iğdır FK), Fernando (dk. 33), Mendy Mamadou (dk. 36) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Marcos Silva (Iğdır FK), Etienne Simon, Emre Demir, Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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