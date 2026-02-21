Haberler

Sakaryaspor, Mustafa Dalcı'yı Teknik Direktör olarak göreve getirdi

Güncelleme:
Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırarak Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardı. Kulüp, Dalcı'yı yeni teknik direktör olarak duyurdu.

SAKARYASPOR, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi.

1'nci Lig ekibi Sakaryaspor, arka arkaya alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Hakan Kutlu'yla dün yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Mustafa Dalcı'yla anlaştı. Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
