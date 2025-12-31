Haberler

Sakaryaspor yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yu yapay zeka videosuyla açıkladı

Sakaryaspor yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yu yapay zeka videosuyla açıkladı
Teknik Direktör Serhat Sütlü'nün istifasının ardından Sakaryaspor, Hakan Kutlu ile anlaştı. Kulübün yeni teknik direktörü, yapay zeka ile hazırlanan bir video ile duyuruldu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Serhat Sütlü'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi. Kutlu ile anlaşma sağladığını yapay zeka ile yapılan videoyla duyuran yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

