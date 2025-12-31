Sakaryaspor yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yu yapay zeka videosuyla açıkladı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Serhat Sütlü'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi. Kutlu ile anlaşma sağladığını yapay zeka ile yapılan videoyla duyuran yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır" denildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor