Sakaryaspor yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yu yapay zeka videosuyla açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Serhat Sütlü'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi. Kutlu ile anlaşma sağladığını yapay zeka ile yapılan videoyla duyuran yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır" denildi. - SAKARYA