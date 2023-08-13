Sakaryaspor, Göztepe'yi 1-0 Yendi
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta Sakaryaspor, konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yendi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Terzi, Erkan Akbulut
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Tarkan Serbest, Atınç Nukan, Taha Altıkardeş (Dk. 70 Celil Yüksel), Ali Dere, Yalçın Kayan, Palmer (Dk. 70 Traore), Tijanic (Dk. 70 Ngalina), Mamah (Dk. 83 Kvasina), Diouf
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Mikail Okyar, Hakan Yavuz (Dk. 86 Çağlayan Menderes), Nalepa, Del Valle (Dk. 86 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk. 70 Rashad Muhammed), Ndlovu (Dk. 77 Kasongo)
Gol: Dk. 49 Ndlovu ( Sakaryaspor )
Kırmızı kart: Dk. 90+11 Rashad Muhammed ( Sakaryaspor )
Sarı kart: Dk. 78 Del Valle ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta Sakaryaspor, konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yendi.