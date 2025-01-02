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Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal, takımın morali ve hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ve istasyon çalışması ile devam eden antrenmanı yeşil-siyahlılar, taktik çalışma ile sonlandırdı. Tedavileri süren ve idmanda yer almayan Emre Demir ile Salih Dursun ise salonda çalıştı.

"Hem moralliyiz hem de keyifliyiz"

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İlk devrenin bitimine iki hafta var ama bu araya dirençli ve iyi puanla girdiğimizi düşünüyorum. Toplayabileceğimiz en iyi puanı topladığımızı düşünüyorum. Moral olarak iyiyiz, antrenman sahamızın çalışması da tamamlandı. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Arada bir Başakşehir hazırlık maçı oldu ve o da çok verimli geçti. Şimdi hem moralliyiz hem de keyifliyiz, bir eksiğimiz de yok, devam ediyoruz. İnşallah Gençlerbirliği maçı ile hem oyuncularım hem de ben iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bundan sonra yeni bir başlangıç gibi Gençlerbirliği maçı ile başlayacağız. Her şey iyi gidiyor şu anda ve inşallah böyle devam ederiz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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