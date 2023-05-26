Sakaryaspor, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Toto 1. Lig Play-off 1. tur maçında Sakaryaspor, normal süresi golsüz sona eren maçta Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla bir üst tura çıkan Eyüpspor, Bodrumspor'un rakibi oldu.