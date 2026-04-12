Sakaryaspor, 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın Esenler Erokspor ile evinde mücadele edecek. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor'la karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Sakaryaspor, 33 puanla 18'inci, Esenler Erokspor ise 67 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz