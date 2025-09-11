Sakaryaspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik Direktör Serhat Sütlü önderliğinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla sürdü.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda galibiyet için sahaya çıkacak. - SAKARYA
