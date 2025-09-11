Sakaryaspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda galibiyet için sahaya çıkacak. - SAKARYA