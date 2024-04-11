Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Rüstemler Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular ve teknik heyet, antrenman öncesi bayramlaştı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas ve taktik çalıştı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı da futbolcularla pas çalışmasına katıldı.

Nsana Simon sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almazken, hafif ağrıları bulunan Sinan Kurt takımdan ayrı çalıştı.