Sakaryaspor, Didier Lamkel Ze'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti. Geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Lamkel Ze, ara transfer döneminde Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiralandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 27 yaşındaki Lamkel Ze, ara transfer döneminde Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiralandı.