Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Yapılacak
Sakaryaspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 12 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor