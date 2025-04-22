Sakaryaspor'da İlker Püren Dönemi Sona Erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Püren'e emekleri için teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor