Caner erkin ve tokatladığı arkadaşı kadro dışı kaldı

Güncelleme:
Sakaryaspor, Caner Erkin ve tokat attığı takım arkadaşı Burak Altıparmak'ı kadro dışı bıraktı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor'a 4-1 yenilirken, yeşil siyahlı takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, " Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur.

"ASLA KABUL EDİLMEYECEKTİR"

Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir.

"CANER ERKİN VE BURAK ALTIPARMAK KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

Bu minvalde, Kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırp4wk448jn:

fenerin tezgâhından geçen oyuncu işte ,ne beklersin :D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
