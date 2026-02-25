Haberler

Sakaryaspor'da Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon başında transfer edilen sol bek Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Erkin, takımda 12 maçta forma giyerken 4 kırmızı kart görmüştü.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
