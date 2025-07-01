Sakaryaspor, Caner Erkin'i Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Erkin için başarı dileklerinde bulundu.
Sakaryaspor, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor