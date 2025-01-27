Sakaryaspor, Burak Çoban ile Sözleşme İmzaladı
Sakaryaspor, ara transfer döneminde Iğdır FK'dan kanat oyuncusu Burak Çoban ile anlaşma sağladı.
Sakaryaspor, Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı.
Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor