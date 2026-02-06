Haberler

Sakaryaspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, transferin detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Burak Bekaroğlu'nun transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Burak." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor altyapısında yetişen Bekaroğlu, en son Iğdır FK'de forma giydi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor
