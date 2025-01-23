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Sakaryaspor, Burak Altıparmak ile Anlaştı

Sakaryaspor, Burak Altıparmak ile Anlaştı
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Sakaryaspor, Iğdır FK'dan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başladı. Yeşil-siyahlılar, Iğdır FK forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile 1.5 senelik sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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