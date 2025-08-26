Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor, Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAKARYA