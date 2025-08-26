Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor, Boluspor maçı öncesi Rüstemler Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklara başladı. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor, Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor