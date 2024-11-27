Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı, dinamik ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. - SAKARYA