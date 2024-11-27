Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı, dinamik ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ehliyet harçlarında 2025 tarifesi belli oldu
img

Suriyeliye ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
img

"700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum" deyip isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 27-28 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 27-28 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Serik 27-28 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 27-28 Kasım Selçuklu, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.