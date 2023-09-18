Sakaryaspor, Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bodrumspor'un gollerini Rotman (kendi kalesine) ve Gökdeniz Bayrakdar attı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahası içine gönderilen top, Sakaryasporlu Rotman'a çarparak ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Sakaryaspor'da topla buluşan Sinan Kurt ceza sahası dışından vurduğu şutu auta gönderdi.
74. dakikada gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mohammed, meşin yuvarlığı auta gönderdi.
85. dakikada sol kanattan atağa kalkan Sakaryaspor'da topla ilerleyen Kasongo'ya Bodrumsporlu Celustka'nın müdahalesi hakemin sarı kartıyla neticelendi.
90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Gökdeniz Bayrakdar topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo, Bülent Uzun (Bülent Cevahir 45.dk), Rajko Rotman, Sinan Kurt (Murat Cem Akpınar dk. 76), Burak Süleyman (Rodriguez dk. 63, Hasan Kılıç, Roshi (Rashad Muhammed dk. 76), Simon (Ndlovu dk. 45), Erdi Dikmen
Yedekler: İbrahim Demir, Yusuf Sefa Karakuzu, Mikail Okyar, Oğuz Yıldırım, Umut Uzun
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Bodrumspor: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Mohammed dk. 58), Üzeyir Ergün (Süleyman Özdamar dk. 83), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Kenan Özer dk. 68), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Haqi Osman dk. 83)
Yedekler: Bahri Can Tosun, İmeri, Eren Albayrak, Teıxeıra, Adem Metin Türk, Halil İbrahim Sevinç
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Rotman (dk. 9 k.k.) Gökdeniz Bayrakdar (90+5) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Sımon, Kasongo, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Sousa, Balde, Celustka, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor) - SAKARYA