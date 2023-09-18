Sakaryaspor, Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bodrumspor'un gollerini Rotman (kendi kalesine) ve Gökdeniz Bayrakdar attı.