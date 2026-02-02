Haberler

Sakaryaspor, Beşiktaşlı sol bek Emrecan Terzi ile anlaştı

Güncelleme:
Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürerek Beşiktaş'tan 22 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu Serikspor'da kiralık geçirdi.

Emrecan Terzi için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik katıldı. Taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

