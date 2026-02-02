Sakaryaspor, Beşiktaşlı sol bek Emrecan Terzi ile anlaştı
Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürerek Beşiktaş'tan 22 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu Serikspor'da kiralık geçirdi.
Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu 1'inci Lig ekiplerinden Serikspor'da kiralık olarak geçiren Emrecan Terzi'yi kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Serikspor formasıyla 17 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.
Emrecan Terzi için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik katıldı. Taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.
