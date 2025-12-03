Haberler

Sakaryaspor Başkanı Kıratlı istifa ettiğini açıkladı

Güncelleme:
Sakaryaspor'un Başkanı Muhammet Kıratlı, takımın aldığı kötü sonuçların ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile başkanlık görevinden istifa etti. Kıratlı, kulübün yeni bir enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

SAKARYASPOR Başkanı Muhammet Kıratlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek kupadan elenen 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'un Başkanı Muhammet Kıratlı, üst üste alınan kötü sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Kıratlı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze hizmet etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Göreve geldiğim günden bu yana takımızın menfaati için var gücümle çalıştım. Ancak geldiğimiz noktada, kulübümüzün önünde yeni bir enerjiye, daha yoğun mesai koyabilecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Sakaryaspor'un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkan sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum. Görev sürem boyunca her zaman desteklerini hissettiğim Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a, Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a, Sakarya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'a, İlçe Belediye Başkanlarımıza, bir birbirinden kıymetli iş insanlarına, sponsor olan firmalarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, Yönetim kurulumuz ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma, kulübümüzde çalışan tüm emektarlarımıza, göreve geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen yeşil siyah sevdalısı taraftarlımıza teşekkür eder, tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır. Esenlikle kalın"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
