Sakaryaspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idmanda, ön alan baskısı ve duran top çalışmaları yapıldı.
Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-siyahlılar, 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Mersin bölgesinden hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. - SAKARYA