Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idmanda, ön alan baskısı ve duran top çalışmaları yapıldı.

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı Mersin bölgesinden hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mesut Bakkal Sakaryaspor Antrenman Trendyol sakarya Futbol Yaşam Spor

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlaç fiyatlarına zam ne zaman uygulanacak? Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler! 25 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Kova, Balık, Oğlak burcu yorumu! 25 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Venom 3 ne zaman çıkacak? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.