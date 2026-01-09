Sakaryaspor ikinci devrenin ilk maçında yarın Bandırmaspor'u konuk edecek
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak. Maç, yeni teknik direktör Hakan Kutlu ile ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak için büyük önem taşıyor.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 16. sırada bulunan Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yla çıkacağı ilk maçta Bandırmaspor'u yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor