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Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta Sakaryaspor'un golünü Burak Süleyman atarken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un golünü Barış Ekincier kaydetti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Gökmen Baltacı, Emre Doğu

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 83 Ali Ülgen), Rotman, Sinan Kurt, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Mikail Okyar), Roshi (Dk.46 Burak Süleyman), Del Valle (Dk. 68 Rashad Muhammed), Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Dk.46 Bülent Uzun), Oğuz Yıldırım

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Tokataev, Mboula, Ndiaye, Abdullah Aydın, Donsah (Dk. 61 Barış Ekincier), Mehmet Yiğit, Toure, Semih Karadeniz, Nshimirimana (Dk. 45+3 Adem Eren Kabak), Mert Çapar (Dk. 71 Enver Cenk Şahin), Barış Gök

Goller: Dk. 54 Burak Süleyman ( Sakaryaspor ), Dk. 87 Barış Ekincier (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )

Sarı kartlar: Dk. 4 Murat Cem Akpınar, Dk. 67 Rotman, Dk. 90+4 Mikail Okyar ( Sakaryaspor ), Dk.20 Mert Çapar, Dk. 31 Barış Gök, Dk. 66 Semih Karadeniz, Dk. 89 Barış Ekincier, Dk. 90+4 Mboula (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )

Kırmızı kart: Dk. 86 Erdi Dikmen ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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