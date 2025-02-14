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Sakaryaspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sakaryaspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maç için Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde antrenman yaptı. Maç, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon ve dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Sakaryaspor, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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