Sakaryaspor, Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Sakatlığı bulunan Lukasz Zwolinski ise antrenmana katılmadı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, ligin 6. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde, teknik direktör Serhat Sütlü yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı. İdmanda sakatlığı bulunan Lukasz Zwolinski yer almadı.

Sakarya temsilcisi, yarın Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 21 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
