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Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde antrenmana çıkan futbolcular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Maç, zemin bakımı nedeniyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Necmi Kadıoğlu Sakaryaspor Suat Kaya Esenyurt İstanbul Trendyol Spor Spor Güncel Haberler

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