Sakaryaspor Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yendi. Maçta Sakaryaspor'un gollerini Burak Süleyman ve Del Valle attı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo (Dk. 46 Del Valle), Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Burak Süleyman (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Donkor, Simon (Dk. 53 Samed Onur), Dimitrov (Dk. 76 Koray Kılınç), Oğuz Yıldırım
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 84 Suat Kaya), Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 59 Verheydt), Nalepa (Dk. 84 Hakan Barış), Paulo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 59 Ahmet İlhan Özek), Ahmet Sağat (Dk. 76 Eren Aydın)
Goller: Dk. 5 Burak Süleyman, Dk. 77 ve 90+2 Del Valle ( Sakaryaspor ), Dk. 89 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 24 Erkan Kaş, Dk. 64 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 58 Çağlayan Menderes, Dk. 90 Samed Onur ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yendi.