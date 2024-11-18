Sakaryaspor Adanaspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakat futbolcular dikkat çekti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Murat Cem Akpınar katılmazken, Engin Can Aksoy takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Adanaspor ile Sakaryaspor, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.