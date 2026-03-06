Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Sakaryaspor- Adana Demirspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmayı kayıpsız tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Maçın tabii ki kazanılması temel prensibimiz ve hedefimizdi. Kazandığımız için mutluyuz. Bir şeyler kaybetmeden, oyuncu kaybetmeden, sakatlık görmeden oyunu ve maçı kazanmamız bizim için önemliydi. Zor günler geçiriyoruz. Ligin sonuna kadar biz elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Başka Sakaryaspor yok"

Zorlu süreci başarıyla atlatacaklarına inandığını belirten Dalcı, taraftar ve şehirden destek beklediklerini vurgulayarak, "Bazıları için çok zor gibi duruyor ama biz başaracağız. Biz destek istiyoruz. Başka Sakaryaspor yok. Sonuna kadar ne olursa olsun, biz bu camiayı en iyi şekilde yönetmek, diriltmek adına buradayız. Zor olanı başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize bu anlamda destek verecek olan herkesi de arkamızda hissetmek istiyoruz" diye konuştu.

"İnişli çıkışlı günlerimiz oluyor"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise altyapıya yönlendiklerini belirterek, "Adana Demirspor kulübü olarak, 2026-2027 sezonuna bünyemizdeki gençlerden ne kadar fazla oyuncuyu altyapımızda tutarız diye çalışmalarımız var. İnişli çıkışlı günlerimiz oluyor. Gençlerimizle birlikte çalışmamız gereken çok işler var. Sakaryaspor takımını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı