Haberler

Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı takım, 25 puanla 18. sırada yer alıyor ve 11 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.

Sakarya ekibinde sarı kart cezalısı Salih Dursun ve önceki maçta kırmızı kart gören Josip Vukovic ile tedavisi devam eden Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 25 puanla 18. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Adana Demirspor'u yenerek 11 maçın ardından galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt