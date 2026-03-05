Sakaryaspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.

Sakarya ekibinde sarı kart cezalısı Salih Dursun ve önceki maçta kırmızı kart gören Josip Vukovic ile tedavisi devam eden Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 25 puanla 18. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Adana Demirspor'u yenerek 11 maçın ardından galibiyet hasretine son vermek istiyor.