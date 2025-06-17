Sakaryaspor 60. Yılını Coşkuyla Kutladı

Sakaryaspor 60. Yılını Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yılı, taraftarların katılımıyla yapılan etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı. Eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan Millet Bahçesi'ne yürüyüş düzenlenirken, başkan Kıratlı'nın konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yılı, şehirde düzenlenen etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı. Meşaleler ve tezahürat eşliğinde başlayan yürüyüş, eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'nde son buldu.

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Sakaryaspor için Çark Caddesi'nde toplanan taraftarlar, ellerinde atkılar ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kortej, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Taraftarlar bu alanda meşaleler yakarak kutlamalarını sürdürürken başkan Kıratlı'nın konuşmasının ardından atılan havai fişekler ve yakılan meşaleler görsel şölen oluşturdu.

Taraftara konuşma yapan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, "Büyük Sakaryaspor camiası, bu arma tribünlerde yankılanan maçlardan sokakta koşturan çocuklara, bir sevdanın adıdır. Renklerimizin siyahı, mücadelemizin, bazen hayal kırıklıklarımızın ama asla vazgeçmeyişimizin simgesidir. Yeşilimiz ise umudumuzun, inancımızın ve her zaman yeniden başlayabilme gücümüzün ifadesidir. Sakaryasporumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryasporumuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail, savaşta yeni boyuta geçti! İlk kez Tahran'da görüldüler
Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı

İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin
ABD Başkanı Trump: Hamaney'i şimdilik ortadan kaldırmayacağız

Trump, Hamaney'i açık açık tehdit etti: Şimdilik öldürmeyeceğiz ama...
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza

Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.