Sakaryalı Off-Road Ekibi 2025 Karadeniz Şampiyonu Oldu

Sakaryalı Off-Road Ekibi 2025 Karadeniz Şampiyonu Oldu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışları'nda Sakarya'nın Sapanca Off-Road Kulübü, sezon boyunca gösterdiği performansla şampiyonluk elde etti ve kupayla şehre döndü.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışları'na Sakaryalı Off-Road ekibi kupayla şehre döndü.

TOSFED Mahalli Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ve son ayağı, 11-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi. Sezonun final yarışında Sapanca Off-Road Kulübü sporcuları, sezon genelinde gösterdikleri üstün performansla önemli bir başarıya imza attı. Kulüp pilotu Muhammet Ali Yılmazer ve co-pilotu Enes Gür, yarışın ilk turunda yaşanan mekanik arıza sebebiyle Ünye etabında derece elde edemedi. Ekip, sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performans sayesinde 2025 Karadeniz Off-Road Şampiyonu olarak şehre kupa kazandırdı. Konuya ilişkin olarak kulüp başkanı Gökhan Özyazıcı, "Ünye etabında yaşadığımız teknik aksaklıklara rağmen sezonu şampiyon olarak tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız Muhammet Ali Yılamzer ve Enes Gür, Karadeniz kupasının bütün ayaklarından üstün performans gösterip turnuvanın şampiyonu olarak bizleri tekrar gururlandırdılar. Kulüp olarak kalabalık bir ekiple Ünye'ye gittik ve destek verdik. Üyelerimize ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca yarış süresince gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Ünye Off-road Yunus Emre Spor Kulübü (ÜNOFF) Başkanı Alper Argan ve ekibine, yarışmaya katılan bütün kulüp başkanları ve sporcularına ayrıca teşekkür ederim. Sapanca Off-Road Kulübü olarak dostluk, dayanışma ve sporun birleştirici gücüyle sahalarda olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
