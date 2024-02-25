Sakarya Voleybol Grup Lideri Olarak Finallere Yükseldi

Voleybol Kadınlar 1. Lig yolunda play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol, grup lideri olarak finallere yükseldi.

Eskişehir'deki play-off yarı final müsabakalarında ilk maçını Beykoz Belediyespor ile oynayan Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İkinci maçında Ayancık Belediyespor ile karşılaşan turuncu siyahlılar, bu maçı da 3-1'lik skorla geçti.

Grupta bugün Akhisar Belediyespor ile oynadığı son maçını da set vermeden kazanan Sakarya Voleybol, grup lideri olarak finallere yükseldi.

Turuncu siyahlılar, Eskişehir'de 1-3 Mart'ta 4 kulüp arasında yapılacak finallerde ilk 2'ye girmesi halinde 1. Lig'e çıkacak.