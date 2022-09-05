Sakarya haber | Sakarya Büyükşehir karate sporcuları gururlandırdı

Sakarya haberleri: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Sporcuları, Balıkesir'de gerçekleştirilen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Sporcuları, Balıkesir'de gerçekleştirilen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları, Balıkesir'de düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda ter döktü. Nefes kesen müsabakalarda madalya mücadelesi veren sporculardan Tuba Ulukan U21 50 kilogramda üçüncü oldu. Erkeklerde ise Umut Demirci U21 75 kilogramda üçüncü, Emirhan Uygun Genç 61 kilogramda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sporcularını, "Balıkesir'de düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sporcularımızın genç yaşta elde ettiği bu önemli başarılar, arkadan gelecek nesillere örnek olması açısından oldukça önemlidir. Ümit ediyoruz ki kulübümüz sadece karate değil, sporun birçok alanında başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA