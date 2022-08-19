Sakarya haber! Dağ bisikletinde 'MTB Eliminatör Dünya Kupası' Sakarya'da koşulacak

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) MTB Eliminatör Dünya Kupası, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre dağ bisikleti yarışı 21 Ağustos Pazar günü saat 15.00'de start alacak.

Yarış, seyircilerin bulunduğu alandan tamamı görülebilen 800 metrelik dağ maratonu parkurunda yapılacak.

Dünyanın "en iyi" 30 sporcusunun ter dökeceği yarışta, yarışçılar 4'erli gruplar halinde 800 metrelik parkuru geçecek ve kazananlar her turda finale bir adım daha yaklaşacak. Her yarışta son 2 sırada kalan sporcular elenecek.

Eleme sistemiyle kısa parkurda yapılacak organizasyonda, 110'dan fazla ülkede canlı yayın yapılacak ve Türkiye'de yayıncı kuruluş TRT olacak.

Kupa seremonisinde tribündeki 15 şanslı kişiye bisiklet ve 50 talihliye de Sakaryaspor kombine bileti hediye edilecek.

Tören, şarkıcı Ekin Uzunlar'ın sahne almasıyla sona erecek.