Sakarya'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları sona erdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde iki gün süren organizasyonda sporcular, yıldız erkekler-kadınlar, küçük erkekler-kadınlar, deniz küreği genç erkekler-kadınlar, genç ve master mix, master erkekler-kadınlar-mix kategorilerinde 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram trafiği yoğunluğuna rağmen şampiyonaya katılan kulüplere teşekkür etti.

Organizasyona 430 kulübün katıldığını aktaran Ertürk, "Katılım çok yüksekti. Şu ana kadar gördüğüm en yüksek sporcu katılımıyla yarıştılar. Ülkenin her yerinden katılım oldu. Büyüklerimizin şampiyonasını bitirdik. Bir ay sonra Türkiye Kupası, ondan bir ay sonra da Türkiye Şampiyonası olacak. Kulüplerimiz için kendini görme fırsatıydı, güzel ve heyecanlı yarışlar oldu." diye konuştu.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Küçük kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Küçük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Sakarya Kürek ve Kano

Yıldız kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Büyükşehir Belediye, 3. Sakarya Kürek ve Kano

Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Hereke Nuh Çimento, 3. Galatasaray

Deniz küreği genç kadınlar: 1. TED Edirne Koleji, 2. İstanbul Kürek, 3. Şişecam Çayırova

Deniz küreği genç erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe

Genç kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Genç erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Galatasaray

Deniz küreği büyük kadınlar: 1. İstanbul Kürek, 2. Adana Kürek ve Kano, 3. Fethiye Belediye

Deniz küreği büyük erkekler: 1. İstanbul Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Yarışların ardından sporculara madalyaları verildi.