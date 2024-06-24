Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda U23 takım klasmanında üçüncülük başarısı gösterdi. Yarışlar binlerce sporsever tarafından ilgiyle izlendi. Takımdan Emre Yuca ve Emir Uzun ikinci sırada yer aldı. Burak Abay ise farklı kategorilerde üçüncü ve dördüncü oldu. U23 takım klasmanında ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi üçüncü oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda U23 takım klasmanında üçüncülük başarısı gösterdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunca 21-23 Haziran'da düzenlenen yarışlar, binlerce sporsever tarafından ilgiyle izlendi.
Sakarya Büyükşehir takımından Emre Yuca ve Emir Uzun, "U23 erkekler" kategorisinde yarışı ikinci sırada tamamladı. İki farklı kategoride mücadele veren Burak Abay ise "büyük erkekler"de üçüncü, "zamana karşı yarış-büyük erkekler"de dördüncü oldu.
U23 takım klasmanında ise Emre Yuca, Furkan Akçam ve Burak Başer'den oluşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üçüncülük başarısı gösterdi.