Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

Ormanpark'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda sporculara seslenen Alemdar, bugünün ve yarının bayraktarları olduklarını söyledi.

Her bir sporcunun, alanında Türk bayrağını dalgalandırmak için fedakarlıklar yaptığını belirten Alemdar, Sakarya'nın birçok spor alanında büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Alemdar, genç sporcuların, büyüklerin yolundan giderek nice başarılara imza atmalarını temenni ederek, "Çok önemli sporcular yetiştirmiş bir şehrin evlatları olarak inanıyoruz ki; sizler de bundan sonraki süreçte büyüklerinizle birlikte onların yolundan giderek, hem şehrimize hem de ülkemize yakışan nice başarılara imza atan birer sporcu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sakarya'yı yeniden bir spor şehri haline getirmek istediklerine işaret eden Alemdar, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim sporun ve sporcunun destekçisi olacaklarını kaydetti.

Alemdar, gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Yaşar Zımba ve çok sayıda milli sporcu ile antrenörler katıldı.