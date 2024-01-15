Sakarya Büyükşehir Basketbol, Eskişehir Birey Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 71-91'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla takımın yeni koçu Volkan Başaran, Büyükşehir kariyerine galibiyetle başlamış oldu.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Emircan Soy, Anıl Sungur, Fırat Töz, Adnan Hepgür ve Cihan Amasyalı ilk 5'i ile başladı. Maça art arda bulduğu hızlı sayılarla başlayan Büyükşehir ilk çeyreği 11-26'lık skorla önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğü elden bırakmayan Büyükşehir devre arasına 24-48'lik skorla gitti. İkinci yarı da ilk yarıda ki gibi üstün oyun sergileyen Büyükşehir Basketbol rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve parkeden 71-91'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini alan Büyükşehir zirve takibini sürdürdü. Büyükşehir'de Anıl Sungur attığı 21 sayıyla galibiyeti getiren isim olurken; Koç Volkan Başaran galibiyet dolayısıyla tüm takımı tebrik etti. - SAKARYA