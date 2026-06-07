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Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey Belediyespor şampiyon oldu

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Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey Belediyespor, bitime bir hafta kala Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün 5 puan önünde yer alan ekip, 2025-2026 sezonunu lider tamamlamayı garantiledi.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey Belediyespor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 25. haftasında deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-2 yenen Şahinbey Belediyespor, puanını 72'ye yükseltti.

En yakın takipçisi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün 5 puan önünde zirvede yer alan Şahinbey Belediyespor, 2025-2026 sezonunu son hafta öncesi lider tamamlamayı garantiledi.

Şahinbey Belediyespor'un şampiyonluğa ulaştığı sezonda Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü oldu.

Ligin 26. ve son haftasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk edecek Şahinbey Belediyespor, bu maçın ardından kupasını alacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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