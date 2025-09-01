Şahinbey Belediyesinden 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği

Şahinbey Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi.

Akkent Spor Köyü'nde oynanan final maçı öncesi konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporun birleştirici gücüne işaret ederek organizasyona 27 takım halinde 432 sporcunun katıldığını söyledi.

Görevde bulunduğu süre boyunca sporu her zaman desteklediklerini belirten Tahmazoğlu, U-10 grubundaki çocuklara yönelik futbol turnuvasını bir süredir gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Çocukların sporla uğraşmasının önemine dikkati çeken Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için sporu çok önemsiyoruz. İstiyoruz ki bu çocuklarımız sporun hemen her branşıyla daha çok ilgilensin. Bu kapsamda turnuva ile yılın belirli dönemlerinde maça çıkan değil, çocuklara yılın genelinde maç yapma imkanı sunalım. Gaziantep genelinde U10 Ligi kurmak için çalışmalara başladık. İnşallah kısa sürede bu çocuklarımızın ligini de başlatacağız."

Turnuvada Gaziantep FK birinci, Kartal FK ikinci, Gazişehir FK üçüncü, Şahinbey Belediyesi ise dördüncü oldu.

Organizasyon kapsamında turnuvaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.