Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya Engelliler Gücü Spor'u 5-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya Engelliler Gücü Spor'u 5-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Antalya'da oynanan mücadele Konya Engelliler Gücü Spor Takımı'nı 5-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Şahinbey Ampute, maçın ilk yarısını 3-0 önde sonlandırdı. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan mavi-beyazlı ekip, rakibini 5-1 mağlup etti.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek, "Farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuz ile şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na hediye diyorum" dedi. - GAZİANTEP