Şahinbey Ampute Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

- Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

GAZİANTEP - Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini tek tek mağlup ederek finale yükseldi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenen EAFF Champions League 2023 karşılaşmalarının ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1, ikinci maçında Paris FC'yi 11-0, üçüncü maçında da Portsmouth takımını 5-0 yendi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Mavi-beyazlılar yarı finalde ise Sporting AMP takımını da 3-0 yenerek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını kayıpsız kapatan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, bugün TSİ 21.00'da Polonya'nın Wisla Krakow ekibiyle final de karşı karşıya gelecek.

"Hem ülkemizi hem de şehrimizi gururlandırmak istiyoruz"

Şahinbey ilçesinde sporun gelişimi için önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı ve Şahinbey Ampute Futbol Takımı Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Ampute futbol Takımımız 9-13 Kasım arasında İspanya'nın Malaga şehrinde 8 ülkenin katıldığı Şampiyonlar Ligi maçlarına çok iyi bir başlangıç yaptı. Grubumuzda İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1, Paris FC'yi 11-0, Portsmouth takımını 5-0 yenerek B grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldik. Yarı finalde turnuvanın güçlü takımlarından Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükseldik. Finalde Polonya'nın Wisla Krakow takımı ile bugün saat 21.00'de karşı karşıya geleceğiz. Şampiyonlar Ligi kupasını ikinci kez kazanarak hem ülkemizi hem de şehrimizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.