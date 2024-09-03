Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya birden kazandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Ağustos-3 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 62 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen damgasını vurdu.

3 KATEGORİDE DE ALTIN MADALYA KAZANDI

Ercümen, sabit ağırlık mono palet kategorisinde 85 metre, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 77 metre ve paletsiz ip destekli dalış kategorisinde 75 metreye dalarak şampiyonanda 3 altın madalya kazandı. Ercümen, 5 Eylül'de Korsika AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda, 16 Eylül'de Antalya/Kaş CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası'nda ve ardından 2 Ekim'de Yunanistan Kalamata'da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları'nda yarışarak ülkemizi temsil edecek.

"3 TURNUVADA DA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM"

Ödül törenin ardından açıklamalarda bulunan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, "Zafer Bayramımız akabinde kazandığım altın madalya ile ülkemizi Eylül ve Ekim aylarında yapılacak Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupasında en iyi şekilde temsil ederek yeni zaferlere imza atmak istiyorum. Önümde 3 tane önemli uluslararası turnuva var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları arttırıp Yunanistan'da, Korsika'da ve Kaş'ta yapılacak yarışmalarda da ülkemiz için altın madalyayı hedefliyorum" dedi.